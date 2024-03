Autostrade per l'Italia segnala nove chilometri di coda

Incidente stradale mortale sull’A1 tra Fiorenzuola e Parma, in corrispondenza di Piacenza, in direzione Napoli. Due persone hanno perso la vita e una è rimasta ferita in uno scontro tra due veicoli. Autostrade per l’Italia segnala la presenza di 9 km di coda, in aumento, con il traffico che defluisce su una sola corsia.

