Gli inquirenti stanno cercando di capire se si sia trattato di un incidente o di un tentativo di suicidio

Un ragazzo di 14 anni sta lottando fra la vita e la morte nel reparto di rianimazione dell’ospedale Cannizzaro di Catania dopo essersi sparato un colpo di pistola alla testa nella sua casa di via Pitagora a Gela in provincia di Caltanissetta. A trovarlo è stata la madre intorno a mezzanotte. Non sono ancora chiari i dettagli della vicenda. Da quanto si apprende il ragazzo è figlio di due guardie giurate di una società di vigilanza privata. La pistola utilizzata è quella della madre.

Sulla vicenda stanno indagando gli investigatori della squadra mobile di Caltanissetta. Il giovane al momento dello sparo era solo in casa. Gli inquirenti stanno cercando di capire se si sia trattato di un incidente o di un tentativo di suicidio.

