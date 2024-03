L'azione di Non Una di Meno contro il tavolo convocato dal rettore sul tema

Il movimento ‘Non una di meno‘ ha organizzato una manifestazione transfemminista pro Palestina a Torino. Le attiviste hanno imbrattato la statua del toro presente nel Campus ‘Luigi Einaudi’, cospargendola di vernice rosa. “Oggi Torino è transfemminista”, lo slogan gridato in coro da chi ha partecipato al corteo.

L’evento è stato pianificato per opporsi al “pinkwashing del rettore Geuna”, come si legge in un post Instagram dell’associazione: nel chiamare a Torino un tavolo di discussione nazionale sul tema della violenza di genere in occasione della Giornata dell’Università, avrebbe escluso le voci delle persone che da quel sistema di violenza sono oppresse.

