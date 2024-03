L'azienda interessata operava nel settore della depurazione delle acque di scarico

I militari del Comando Provinciale di Lucca, su disposizione del G.I.P. del Tribunale locale, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo da 700.000 euro nei confronti di una società operante nel settore della depurazione delle acque di scarico e del suo amministratore. Il provvedimento arriva come esito di accurate investigazioni economico-finanziarie in materia di evasione fiscale. L’indagine trae origine da una precedente attività ispettiva condotta dalla locale Agenzia delle Entrate nei confronti della società, ora non più attiva, che operava nel settore della depurazione delle acque di scarico nel capannorese, a seguito della quale era stato deferito alla Procura della Repubblica il rappresentante legale pro tempore per il delitto di omesso versamento di ritenute dovute o certificate per circa 700.000 euro.

