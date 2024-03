Allo Stupinigi Sonic Park Brian Molko definì la premier "nazista" e "fascista" dal palco

Chiuse le indagini sul frontman dei Placebo per diffamazione e vilipendio, per quanto avvenuto a luglio 2023 al concerto dello Stupinigi Sonic Park a Nichelino (Torino). Il fascicolo è in mano al pm Enzo Bucarelli. L’artista quella sera aveva definito la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dal palco ‘razzista, fascista, pezzo di m…, nazista’. A trasmettere la comunicazione in procura erano stati i carabinieri di Moncalieri, presenti per il servizio d’ordine al concerto dell’11 luglio. Formalmente sono state chiuse le indagini ma si attende un passaggio internazionale per la notifica, poiché Brian Molko risulta residente a Londra. La rockstar rischia dunque il processo.

