Alessio Giannaccari, studente universitario di Lecce di 20 anni di cui non si avevano notizie da sabato scorso, è stato trovato senza vita ad Amsterdam in Olanda. Il ragazzo si era trasferito nella capitale olandese per l’Erasmus e lavorava come cameriere. Stando a quanto si apprende, il cadavere è stato ritrovato sui binari. Sono in corso indagini per ricostruire le ultime ore di vita del giovane e ascoltare gli amici. Sotto choc la comunità di Castrì (Lecce), dove viveva la famiglia del 20enne, figlio unico.

