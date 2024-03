Nel video dell'epoca si vedono cinque camion dell'Esercito he trasportano 30 feretri

18 marzo 2020 – 18 marzo 2024. Quattro anni fa una delle immagini iconiche della pandemia da Covid. Un convoglio composto da diversi camion dell’Esercito italiano porta decine di vittime di coronavirus da Bergamo, dove il cimitero era al collasso, al camposanto di Serravalle Scrivia, in provincia di Alessandria, in Piemonte. Il video fece il giro del mondo. Il governo nel 2021 ha istituto proprio il 18 marzo Giornata nazionale per le vittime del Covid.

