E' accaduto a Sturno, il giovane è rimasto ustionato

A Sturno, in provincia di Avellino, un 23enne del posto è stato colpito da un’esplosione all’interno della propria abitazione. I primi accertamenti farebbero ritenere che la deflagrazione sia partita da una bombola di gas. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, vigili del fuoco e 118. Il giovane ferito sta per essere trasportato in elicottero a causa delle ustioni riportate.

