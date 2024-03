La nave ha salvato 135 naufraghi da una barca a due piani in zona Sar maltese

La Ocean Viking ha salvato 135 persone, tra cui una donna incinta e 8 bambini, da una barca a due piani in zona Sar maltese. Lo rende noto la stessa Ong. “Stiamo assistendo 359 naufraghi, sulla rotta per Ancona. Una navigazione così lunga non dovrebbe mai essere imposta alle persone soccorse in mare”, prosegue la Ong.

🔵 UPDATE

Hier soir, l’#OceanViking a porté secours à 135 personnes à bord d’une embarcation surchargée à double pont, dont une femme enceinte et 8 enfants, dans la zone de recherche et de sauvetage maltaise. Nous prenons actuellement soin des 359 personnes à bord, et faisons… pic.twitter.com/H8JPahL0AT — SOS MEDITERRANEE France (@SOSMedFrance) March 15, 2024

Evacuato con elicottero da nave Ocean Viking, muore in ospedale

Non ce l’ha fatta una delle due persone prive di sensi evacuate d’urgenza con l’elicottero della Guardia Costiera italiana due giorni fa, dopo essere state soccorse dalla nave Ocean Viking nel mar Mediterraneo. Il migrante è deceduto in ospedale. Ne dà notizia la stessa Ong Sos Mediterranee che aggiunge “Il nostro pensiero va ai suoi cari e alle altre 360 persone morte nel Mediterraneo dall’inizio dell’anno”. I due migranti evacuati d’urgenza si trovavano su un gommone semiaffondato insieme ad alti 23 compagni di viaggio tratti in salvo dalla Ocean Viking. I 25 facevano parte di un gruppo di almeno 75 persone partito una settimana prima dalla Libia.

