Dal 12 marzo è sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Foggia-Caserta

Sospesa per una frana la circolazione ferroviaria sulla linea Foggia-Caserta dal 12 marzo, nel tratto fra Benevento e Ariano Irpino. Lo ha reso noto Rfi, Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane), precisando che i tecnici sono al lavoro per verificare lo stato dell’infrastruttura. La circolazione sarà riattivata non appena saranno ripristinate le condizioni di sicurezza. Nelle immagini dai droni si può osservare l’incredibile voragine.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata