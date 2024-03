La manifestazione indetta al Campidoglio

Agricoltori ancora in piazza a Roma. “Il messaggio che esce da qui è che non c’è un tempo per la proposta e un tempo per la mobilitazione. I due tempi da oggi sono insieme”. Gianni Fabbris, di Altragricoltura lancia un messaggio al governo dalla manifestazione indetta oggi al Campidoglio insieme a tutti i presidi degli agricoltori che ormai da quasi due mesi sono in protesta. Provocazione subito accolta da Salvatore Fais, di Agricoltori italiani che spiega: “Il ministro ci ha già dato il tavolo tecnico ma ci dia qualcosa di concreto perchè è facile chiedere voti in campagna elettorale ma poi vanno saputi mantenere”. “Noi da oggi lavoriamo come coordinamento unitario – spiega ancora Fabbris – intorno al processo di costruire la ‘100 giorni per salvaguardare l’agricoltura e la pesca”.

Saranno cinque giornate di mobilitazione nazionale, una ogni quindici giorni, che si faranno in tutti i territori, nei diversi presidi sui cinque temi che stiamo portando al governo: Il controllo del mercato, i prezzi produttivi e il reddito, l’ indebitamento delle aziende, l’idebitamento delle aziende il riequilibrio tra il diritto a produtre e la gestione ambientale del territorio, la democrazia sindacale e la sburocratizzazione. Dopo questi 100 giorni ci fermeremo per ragionare su come tornare a Roma con un grande movimento popolare”.

