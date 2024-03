Secondo i primi accertamenti dei sanitari sarebbe in gravi condizioni ma non in pericolo di vita

Una valanga si è staccata nella zona di Alagna, nel Vercellese, sulle piste da sci: avrebbe travolto una persona che sciava negli impianti di Monterosa Ski. Secondo i primi accertamenti dei sanitari sarebbe in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Sul posto, immediato, l’intervento del 118.

