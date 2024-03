Le accuse sono inquinamento ambientale e rimozione dolosa di cautele contro gli infortuni

Indagata Lucia Morselli, ex amministrtrice delegata di Acciaierie d’Italia. Risulta indagata per inquinamento ambientale e rimozione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, notificato dalla Procura di Taranto.

Come riportato da La Gazzetta del Mezzogiorno, l’avviso di proroga è stato firmato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale ionico, Francesco Maccagnano. Stando a quanto si apprende, l’inchiesta coordinata dai pm Francesco Ciardo e Mariano Buccoliero, ruota attorno alle emissioni di benzene. Lo scorso mese di gennaio, i carabinieri del Noe, il Nucleo operativo ed ecologico di Lecce, avevano acquisito una serie di documenti negli uffici ex Ilva di Taranto.

