Migliaia di segnalazioni degli utenti anche per Google, Youtube, X

Le segnalazioni di migliaia di utenti mostrano che diversi social media e servizi online sono down, dalle 16.15 circa: crash segnalati per Facebook, Instagram e Whatsapp. In particolare su Facebook moltissimi utenti segnalano di essere stati disconnessi dal proprio account e di non riuscire a rientrare. Le segnalazioni riguardano tutto il Mondo.

Secondo il sito downdetector, che monitora le segnalazioni relative a problemi dei servizi web, sono in down anche Google, X, Youtube, Google Play e altri servizi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata