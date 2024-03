Il 58enne era alla guida della vettura che, per cause da accertare, è finita contro il bus

Incidente stradale mortale nel Brindisino. Nell’impatto tra un’auto e un pullman della Società Trasporti Pubblici è deceduto un uomo di 58 anni. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio lungo la provinciale che collega Ostuni a Francavilla Fontana, nel territorio di Ceglie Messapica. Il 58enne era alla guida della vettura che, per cause da accertare, è finita contro il bus della Stp che stava rientrando in deposito. A bordo non c’erano passeggeri. L’autista del mezzo ha riportato ferite non gravi.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri di Ceglie Messapica. È la sesta vittima della strada nel Brindisino in dieci giorni.

