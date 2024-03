Le vittime un 62enne e un 59enne, entrambi romani. Il mezzo si è schiantato in una zona impervia

Un ultraleggero è caduto a Vejano, in provincia di Viterbo, nel primo pomeriggio di sabato intorno alle 15. Due i morti, un 62enne e un 59enne, entrambi romani. Da quanto si apprende i due erano partiti da Fiano Romano quando, per cause ancora da chiarire, dopo un chilometro il velivolo è caduto su una collina. Per i due a bordo non c’è stato nulla da fare. Sul posto l’elisoccorso del 118, i vigili del Fuoco e i carabinieri. In corso le indagini sulla dinamica.

Le due vittime sono Alessandro Pecora, 62 anni, ricercatore del Cnr, e Giosuè Cammarata, 58 anni. I due erano a bordo del velivolo che si è schiantato in una zona impervia tanto che i soccorritori del 118 sono dovuti intervenire con l’elisoccorso.

