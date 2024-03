Le persone decedute risiederebbero tutte nella cittadina abruzzese. Tra le vittime anche una minore

Incidente stradale con 5 persone coinvolte, 3 morti, una ragazzina ferita in condizioni gravi sulla statale 16, nel territorio di Vasto, in provincia di Chieti. Verso le 21 di sabato sera, secondo una prima ricostruzione dell’incidente, una Jeep è finita fuori strada e contro un guardrail, dopo lo scontro con una Bmw. Un uomo e una giovanissima che viaggiavano sulla Jeep sono morti sul colpo, nella stessa auto anche un’altra giovane rimasta ferita in modo grave e ricoverata in prognosi riservata. Le persone decedute risiederebbero tutte a Vasto.

