Il mezzo era diretto verso i boschi

La Guardia di Finanza di Varese ha sottoposto a controllo una vettura con targa svizzera diretta verso la zona boschiva a nord della provincia. Nella perquisizione dell’auto , effettuata con l’ausilio di un’unità cinofila, i finanzieri hanno trovato 3 chili di hashish e 3 chili di marijuana in confezioni di cellophane. Il conducente è stato arrestato in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti. Il pm di Verese ha convalidato l’arresto e il sequestro della droga.

