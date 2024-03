L'operazione della Guardia di Finanza

Sei arresti (cinque persone in carcere e una ai domiciliari) per traffico di droga a Torino. Smantellato dalla Guardia di Finanza il mercato dello spaccio nei quartieri torinesi Barriera di Milano, Madonna di Campagna e Mirafiori. Uno dei soggetti colpiti dal provvedimento era inoltre operativo a cavallo di più Regioni, curando i collegamenti per le forniture di stupefacente tra il Piemonte e la Puglia, in particolare l’area di Cerignola.

Le investigazioni che hanno portato alle suddette misure custodiali – curate dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Torino, con la collaborazione del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata (SCICO) di Roma – sono state caratterizzate dal ricorso a complessi e articolati accertamenti di polizia giudiziaria, con intercettazioni telefoniche e ambientali ed estese attività di osservazione e pedinamento. Le investigazioni hanno fatto anche emergere che uno dei principali esponenti del sodalizio era dedito ad attività criminali collegate alla criminalità organizzata, in particolare alla ‘ndrangheta. Nel corso delle investigazioni sono state analiticamente ricostruite ulteriori movimentazioni di hashish, per almeno 150 kg di sostanza stupefacente, per un controvalore “di mercato” al dettaglio di oltre 1,6 milioni di euro.

