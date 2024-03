L'annuncio del direttore del parco archeologico Gabriel Zuchtriegel: "Ottimo stato di conservazione"

Nuova scoperta a Pompei. Dagli scavi di una casa limitrofa a quella di Leda è spuntato uno splendido affresco di Frisso ed Elle. Lo ha annunciato il direttore del parco archeologico Gabriel Zuchtriegel nel corso di una conferenza stampa sui lavori di restauro e scavo alla casa di Leda.

“Propri sul confine dello scavo è emerso questo affresco in ottimo stato di conservazione“, ha svelato Zuchtriegel. “Pensiamo a Pompei come a una città contemporanea, solo che è rimasta pressoché immutata da 2000 anni e si compone di una cittadinanza mondiale di viaggiatori che vengono ogni giorno da tutti i continenti. Anzi, pensiamo alle due Pompei, quella antica e quella moderna, e anche a Scafati, Torre Annunziata, Boscoreale, Castellammare di Stabia, Terzigno, Lettere, Poggiomarino e a tutto il territorio, come un’unica realtà dal punto di vista archeologico e urbanistico. Se il parco archeologico va sempre più verso un approccio urbanistico in termini di servizi e pianificazione dei lavori, i comuni della Buffer Zone possono essere concepiti come parte integrante di un grande parco archeologico diffuso, con tante presenze archeologiche sui loro territori”, ha aggiunto.

