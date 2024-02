Sicurezza e Lavoro: "Ci aspettiamo una rapida giustizia"

Rinvio a giudizio per cinque imputati per il crollo della gru di via Genova a Torino del 18 dicembre 2021, in cui sono morti tre operai: Filippo Falotico, Roberto Peretto e Marco Pozzetti. Nell’udienza preliminare al Tribunale di Torino del 28 febbraio 2024, presieduta dal giudice Alfredo Toppino, i familiari delle tre vittime hanno revocato la costituzione di parte civile per intervenuto risarcimento del danno da parte degli imputati: lo rende noto Sicurezza e Lavoro. Rimane per ora costituito come parte civile un uomo colpito dalla gru mentre era in auto.

Rimangono costituiti come parte civile l’associazione Sicurezza e Lavoro, i sindacati edili Fenealuil e Fillea e il Comune di Torino. Nell’udienza del 28 febbraio 2024 è stata ammessa come parte civile anche l’Inail.

“Era quasi un atto dovuto – dichiara Massimiliano Quirico, direttore di Sicurezza e Lavoro – data la gravità dei comportamenti degli imputati e la complessità dei temi. Ci aspettiamo una rapida giustizia“.

