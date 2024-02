La vittima è Giancarlo Romano, 30 anni, già morto all'arrivo delle forze dell'ordine e dei sanitari del 118

Un morto e un ferito in condizioni gravissime. È il bilancio di una sparatoria avvenuta nel tardo pomeriggio a Palermo, nel quartiere dello Sperone in zona Brancaccio. La vittima è Giancarlo Romano, 30 anni, già morto all’arrivo delle forze dell’ordine e dei sanitari del 118. Un altro uomo è rimasto ferito ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Buccheri La Ferla, dove è ricoverato in condizioni gravissime. La sparatoria è avvenuta intorno alle 18.30 in un vicoletto adiacente via XXVII Maggio. Sull’accaduto indagano i poliziotti della Squadra mobile di Palermo e del Commissariato Brancaccio.

