L'autore del femminicidio è un 56enne italiano

Ha ucciso la moglie accoltellandola e poi, dopo il delitto, ha chiamato i carabinieri e si è consegnato. Il femminicidio è avvenuto questo pomeriggio in Lucchesia, a Fornaci di Barga. L”autore è un 56enne italiano. Il delitto, a differenza di quanto si era appreso in un primo momento, è avvenuto in strada e non nella casa della coppia, in via Cesare Battisti. La vittima era originaria del Brasile e, secondo quanto emerso, si stava separando dal marito.

