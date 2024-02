Il corteo era chiamato in protesta dopo i fatti di Pisa

Momenti di tensione alla manifestazione in corso a Roma e indetta dalla Rete degli studenti dopo i fatti di Pisa. Un gruppo di partecipanti si è infatti staccato dal presidio davanti al Teatro dell’Opera per raggiungere in corteo il Viminale. Il blitz è durato qualche minuto, poi il gruppo degli studenti si è allontanato dalla sede del ministero dell’Interno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata