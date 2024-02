Era accaduto ad agosto in zona piazza Bengasi

Mattia Aguzzi, 37 anni, è tra coloro che hanno ricevuto le onorificenze di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana da Mattarella: “Per aver salvato una bambina precipitata da un palazzo rischiando per la propria incolumità fisica”. Mentre camminava per il centro di Torino e accortosi della situazione di grave pericolo di una bambina appesa alle grate di un balcone di un piano alto di un edificio, senza esitare, si è preparato per prendere la bambina al volo salvandole la vita.

Era accaduto ad agosto in zona piazza Bengasi alle 10.36, quando alla Centrale del 118 di Torino di Azienda Zero era arrivata una richiesta di intervento. La bimba era poi stata ricoverata.

Dopo aver salvato la bimba caduta dal quinto piano di un palazzo a Torino aveva raccontato: “Io ho urlato dicendo di stare ferma e rientrare dentro ma non mi sentiva, e quindi mi sono messo di sotto e quando l’ho vista cadere mi sono messo sulla traiettoria. Ho chiuso gli occhi e ho sperato che andasse tutto per il meglio”. Né lui né la piccola, fortunatamente, avevano riportato danni fisici rilevanti. “Non l’ho presa al volo – ha detto -. Ho attutito il colpo e siamo caduti entrambi, e per fortuna stiamo bene. I genitori non li ho ancora incontrati, sono sotto shock. La bimba all’inizio non dava segni di vita poi si è messa a piangere. Come se fosse nata di nuovo. L’importante è che stia bene. L’impatto è stato abbastanza forte, non riuscivo a respirare, poi mi sono ripreso ed è arrivata l’ambulanza”.

