De Rosa, presidente di Apogeo ETS: "Al mondo non credo ci sia un progetto simile. Coinvolti i più grandi player internazionali"

Al dipartimento di Scienze sociali dell’Università Federico II di Napoli è stato presentato il progetto Audiovisual Hub, realizzato da Altra Napoli EF in collaborazione con Apogeo ETS. L’obiettivo è di formare 80 neet (giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano) a rischio marginalità nel settore della produzione audiovisiva e cinematografica. Presenti all’iniziativa Andrea De Rosa, presidente di Apogeo ETS, Ernesto Albanese, presidente Altra Napoli ES e il Rettore della Federico II Matteo Lorito. “Al mondo non credo ci sia un progetto simile. Coinvolge i più grandi player internazionali”, ha detto De Rosa. “Napoli è un palcoscenico internazionale, non avere i giovani di Napoli che partecipano a questo momento storico meraviglioso sarebbe un peccato”.

