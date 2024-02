Un lungo serpentone da piazzale Loreto ha raggiunto piazza Castello

Un lungo serpentone che da piazzale Loreto ha raggiunto piazza Castello a Milano. Più di 50mila persone, secondo gli organizzatori, 15mila per la Questura. La manifestazione per chiedere l’immediato cessate il fuoco in Palestina e il ritiro delle truppe israeliane dalla striscia di Gaza. “Aver portato 50 mila persone in piazza significa che la gente che ha una coscienza e che vuole la giustizia, ha capito che il popolo palestinese la deve avere e prima o poi avere anche la sua autodeterminazione e il suo stato libero con Gerusalemme capitale”, afferma Kader Tamimi, presdiente della comunità palestinese della Lombardia: “Questa è la dimostrazione che il Governo italiano deve fare una riflessione, talmente profonda, per capire che la piazza in Italia è a favore di una giustizia per i palestinesi”. Durante il corteo, nello spezzone studentesco, sono stati esposti i volti insanguinati della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e di alcuni membri del Governo. Il corteo si è concluso in piazza Castello, dove si sono alternati interventi dal microfono.

