La tragedia questa mattina all'alba, la ragazzina ricoverata ha 15 anni

Due fratellini sono stati investiti e uccisi da un camion a Sanremo (Imperia), in Liguria: un ragazzino di 17 anni è morto, la sorella di 15 è in gravi condizioni, ricoverata in ospedale.

La tragedia questa mattina all’alba mentre andavano a scuola. I due giovanissimi sono stati travolti in strada Frantoi Canai dove è stato ricavato un plesso scolastico in una strada che viene spesso utilizzato dai ragazzi per recarsi a scuola, anche se ha accesso solo per le vetture. La sorella ha riportato numerosi traumi. L’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 7, con la prima chiamata al 118 arrivata intorno alle 7.12. Sul posto la polizia locale.

