Foto di archivio

L'uomo è stato messo in manette a Castellammare di Stabia e ora si trova nel carcere di Poggioreale

Un 64enne è stato arrestato a Castellammare di Stabia (in provincia di Napoli) per violenza sessuale ai danni di una ragazzina di 11 anni, affetta da lieve disabilità intellettiva.

L’uomo accompagnava la ragazzina in un centro di riabilitazione della città stabiese per effettuare le terapie. Nei suoi confronti gli agenti della sezione di polizia giudiziaria della Procura di Torre Annunziata e del Commissariato di Castellammare hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Torre Annunziata. Le indagini hanno tratto origine dai sospetti dei genitori della minore, ai quali lei stessa aveva confidato alcuni episodi di cui era stata vittima. Ascoltando l’11enne e i suoi genitori, visionando le immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza di una attività commerciale dove si sono svolti i fatti e ascoltando una conversazione tra l’indagato e la minore, gli investigatori sono riusciti a ricostruire la vicenda raccogliendo indizi di colpevolezza a carico del 64enne. L’uomo, approfittando dell’incarico affidatogli dai genitori della piccola di accompagnarla nel centro riabilitativo e trascorrendo diversi momenti da solo con lei, l’avrebbe costretta a compiere e a subire atti sessuali consistiti in palpeggiamenti nelle parti intime. Il 64enne è stato portato nel carcere di Poggioreale a Napoli.

