Foto dall'archivio

Il sottosegretario di Stato alla Giustizia: "Non esiste alcuna autorizzazione specifica riguardante la Casa di Reclusione Due Palazzi di Padova o altro istituto in Italia a proposito"

A Padova potrebbe prendere il via a breve la sperimentazione sulle ‘stanze dell’amore‘ in carcere per i detenuti. Lo riporta il Corriere del Veneto. Immediata la reazione del sottosegretario di Stato alla giustizia Ostellari: “Non esiste alcuna autorizzazione specifica riguardante la Casa di Reclusione Due Palazzi di Padova o altro istituto in Italia a proposito delle cosiddette stanze dell’amore. A seguito della nota pronuncia in merito della Corte costituzionale, sarà costituito un tavolo di lavoro per approfondire la questione. Ogni eventuale iniziativa verrà intrapresa dal Dipartimento per l’Amministrazione penitenziaria che coordinerà, dopo un’opportuna ricognizione delle strutture, tutti i provveditorati e, a caduta, i singoli penitenziari. Le carceri hanno bisogno di serietà, non di propaganda”.

La modalità della sperimentazione sarebbe ancora da definire.

