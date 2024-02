Il rogo è partito da un locale adibito a ripostiglio. Gli ospiti trasferiti in un'altra struttura della città

Incendio in un vano della struttura che ospita pazienti con problemi psichiatrici a Latiano (Brindisi), in via Manzoni. Non risultano feriti. Le 15 persone residenti nella struttura sono state trasferite in un’altra a Brindisi. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana con il supporto dei colleghi di Brindisi. Stando a quanto si apprende, il rogo è partito da un locale adibito a ripostiglio, ma ci sono stati danni da fumo in tutta la struttura. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il personale dell’ufficio tecnico del Comune.

