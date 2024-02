Sono accusati anche di estorsione, reati in materia di armi, detenzione e traffico illecito di stupefacenti

I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Catanzaro hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Catanzaro, nei confronti di 22 indagati (19 in carcere e 3 ai domiciliari), sulla base della ritenuta sussistenza di gravi indizi per associazione di tipo mafioso armata, concorso esterno in associazione mafiosa, e altri gravi reati, anche aggravati dalle modalità e finalità mafiose, come estorsione, reati in materia di armi, detenzione e traffico illecito di stupefacenti, nonché di ricettazione, sequestro di persona, furto in abitazione e danneggiamento seguito da incendio. Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari.

