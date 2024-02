Così il capogruppo della Lega in consiglio comunale a Torino dopo il mancato ingresso nel centro sociale

L’assessore regionale e capogruppo della Lega in consiglio comunale a Torino Fabrizio Ricca parla dopo il mancato sopralluogo nel centro sociale Askatasuna, organizzato per verificare che l’edificio non sia ancora occupato. Il Comune ha ripreso possesso della struttura dopo 27 anni. “Se non si farà entro giovedì prossimo chiederò al ministro di far sigillare il locale e di mettere un presidio di polizia intorno alla struttura per fare in modo che nessuno possa entrarci. Anche perchè – spiega – se è così pericoloso da non permettere l’ingresso a un consigliere comunale nell’esercizio delle sue funzioni allora nessuno può entrarci”.

