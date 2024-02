Gli occupanti delle auto, tratti in salvo dai Vigili del Fuoco, non hanno riportato gravi conseguenze

Le immagini del salvataggio, circolate sui social, delle due persone cadute con la loro macchina nella voragine che questa mattina alle 5 si è aperta nel manto stradale di via Morghen al Vomero, quartiere di Napoli. Gli occupanti, tratti in salvo dai Vigili del Fuoco, non hanno riportato gravi conseguenze. Ancora in corso il recupero delle auto.

