In corso le operazioni di messa in sicurezza dell'area, in collaborazione con personale tecnico del Comune

Dalle 5 di stamattina i vigili del fuoco stanno operando a Napoli in via Morghen, zona del Vomero, per una voragine in strada. Nelle prime fasi del soccorso, le squadre intervenute hanno salvato 2 persone rimaste bloccate nella propria autovettura in transito coinvolta nel cedimento del manto stradale. Dopo aver evacuato 20 famiglie da un vicino edificio, al momento sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area, in collaborazione con personale tecnico del comune di Napoli. A seguito del crollo sono state anche chiuse tre scuole della zona: si tratta del liceo “Sannazaro”, la scuola media “Viale Delle Acacie” e la scuola primaria “Caccavello”. Come comunicato dalla presidente della Quinta Municipalità Clementina Cozzolino, rimarrà chiusa fino al ripristino della fornitura idrica la sede della Municipalità di via Morghen.

La grossa voragine che questa mattina alle 5 si è aperta nel manto stradale di via Morghen, angolo via Bonito, al Vomero, Napoli, ha inghiottito un albero e due vetture in transito. Gli occupanti, tratti in salvo dai Vigili del Fuoco, non hanno riportato gravi conseguenze, ancora in corso il recupero delle auto.

La fogna avrebbe collassato

Dalle prime verifiche sembrerebbe collassata la fogna e risulta spezzata la condotta idrica di carico che è stata chiusa, nella zona di San Martino e da piazza Vanvitelli a salire e stata quindi interrotta la fornitura di acqua. Previsto lo sgombero dello stabile di via Morghen vicino alla voragine. In via Kerbaker, sottoposta rispetto al luogo del crollo, si registra una copiosa fuoriuscita di acqua da alcuni terranei ed alcuni appartamenti sono stati allagati. Anche in via Solimena, dove recentemente si era registrato il cedimento di una conduttura idrica, e presente una copiosa fuoriuscita di acqua. Sul posto, oltre i Vigili del Fuoco, presente la Polizia Locale, il 118 e le squadre di Abc.

Ragazzo finito in voragine: “Ssecondo in più sarebbe stato fatale”

“Siamo stati fortunati, se fossimo rimasti bloccati nella voragine qualche secondo in più sarebbe stato fatale”. Lo racconta Giulio Delle Donne, uno dei passeggeri dell’auto finita nella voragine che si è aperta questa mattina in via Morghen, nel quartiere Vomero a Napoli. “La voragine si è aperta mentre passavamo con l’auto – racconta – e ci siamo finiti dentro assieme a un’altra auto che era parcheggiata ma che per fortuna non era occupata da nessuno. Siamo sprofondati all’improvviso. Per fortuna c’erano nostri amici sul posto che sono subito intervenuti e abbiamo avuto la fortuna di incontrare una pattuglia dell’Esercito Italiano dell’operazione Strade Sicure che è prontamente intervenuta e ci ha tratto in salvo con la forza delle braccia. Se siamo vivi per miracolo? Siamo vivi, questa è già una grande notizia. Ci sentiamo fortunati anche dal punto di vista della tempistica, vista anche la caduta dell’albero e del lampione che fortunatamente sono crollati poco dopo che noi eravamo usciti dall’auto. Se fossimo rimasti bloccati qualche secondo in più sarebbe stato fatale”. Solo tanta paura quindi, senza conseguenze fisiche per i due giovani a bordo dell’auto: “Io sto bene e anche l’altro ragazzo sta relativamente bene – aggiunge Giulio – sta facendo ancora dei controlli e si sta facendo refertare, ma siamo stati fortunati. Piuttosto spero che questa sia l’occasione per avviare uno screening dei sottoservizi idrici, dobbiamo effettivamente mappare e verificare la tenuta manutentiva di queste strutture perché non è il primo caso, non è un caso isolato”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata