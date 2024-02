Foto da porscheengineering.com

Sulla pista di Nardò nell'impatto con un'auto perde la vita collaudatore di moto

Incidente stradale mortale sulla pista di Nardò (Lecce), il centro prove Porsche. Stando a quanto si apprende, una moto e un’auto, entrambe condotte da collaudatori, si sono scontrate per cause ancora da accertare. A perdere la vita il collaudatore che era in sella alla moto. Sul posto, sono intervenuti i soccorritori del 118, gli agenti del commissariato di Nardò e la polizia locale. Ferito l’altro collaudatore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata