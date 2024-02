Lo comunica la Regione. Legambiente: "A Milano polveri inquinanti 24 volte più alte della soglia Oms"

Tornano le misure anti smog in quasi tutte le province della Lombardia. Lo comunica la Regione. In conseguenza “ai valori di PM10 registrati nella giornata di ieri – domenica 18 febbraio – e delle previsioni meteorologiche per i prossimi giorni, da domani, 20 febbraio 2024, si attivano le misure temporanee di primo livello nelle province che hanno raggiunto almeno il 4° giorno consecutivo di superamento: Milano, Monza, Como, Bergamo, Brescia, Mantova, Cremona, Lodi e Pavia”, si legge in una nota.

Le misure prevedono la limitazione alla circolazione nei comuni con più di 30.000 abitanti – tutti i giorni dalle 7.30-19.30 – per tutti i veicoli euro 0 e 1 di qualsiasi alimentazione e per i veicoli euro 2, 3 e 4 a gasolio. Le limitazioni si applicano anche sabato e domenica e coinvolgono anche i veicoli euro 4 diesel commerciali anche se con fap e gli euro 0 e 1 a gpl e metano. In tutti i comuni è inoltre vietato tenere temperature superiore a 19°c nelle abitazioni e negli esercizi commerciali; utilizzare generatori a legna per riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo) di classe emissiva fino a 3 stelle compresa.

Per quanto riguarda il settore agricolo “in tutti i comuni della provincia delle province coinvolte è vietato spandere gli effluenti di allevamento, delle acque reflue, dei digestati, dei fertilizzanti e dei fanghi di depurazione, salvo iniezione e interramento immediato”. Divieto anche di combustioni e accensione fuochi all’aperto.

Legambiente: “A Milano polveri inquinanti 24 volte più alte soglia Oms”

“I dati Arpa hanno fatto registrare ieri livelli di PM2.5 di 118 microgrammi per metro cubo come media giornaliera, un valore 24 volte più alto dei livelli raccomandati dall’Oms su base annuale“. Lo afferma Legambiente Lombardia. Le PM2.5 e le PM10 sono polveri sottili. Per l’associazione “le istituzioni sono ferme al palo. La Regione Lombardia rimane su un binario morto, e il Comune di Milano nega l’evidenza” dei dati dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente.

“Si respira dappertutto aria tossica, senza se e senza ma – spiega ancora Legambiente – la qualità dell’aria non è stata mai così pericolosa dall’inverno del 2017”.Dal primo gennaio al 18 febbraio, per le polveri sottili PM10 – rileva Legambiente Lombardia – a Milano si sono raggiunti 28 giorni di sforamento della soglia critica consentita. Il limite permesso per le PM10 è di 35 giorni all’anno, con una media giornaliera oltre i 50 microgrammi per metro cubo.

