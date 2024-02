L'iniziativa, istituita nel 2005, punta a diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico

Torna oggi, 16 febbraio, ‘M’illumino di Meno’. Si tratta della campagna ideata nel 2005 dalla trasmissione ‘Caterpillar’ su Rai Radio2. ‘M’illumino di Meno’ si celebra ogni anno proprio il 16 febbraio con l’obiettivo di diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse. Nel 2022 il Parlamento ha ufficialmente istituito la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili,e da quel giorno numerosi enti locali, nazionali, associazioni, privati aderiscono alla giornata con iniziative di sensibilizzazione.

Tra le adesioni, quella della Presidenza della Repubblica, che in una nota ha fatto sapere come “dalle 19 alle 20 rimarrà spenta l’illuminazione della facciata esterna del Palazzo del Quirinale“. Mattarella ha conferito anche una medaglia ai promotori dell’iniziativa sul risparmio energetico. Oggi saranno spente anche l’illuminazione di Montecitorio e quella di Palazzo Chigi, sempre dalle 19 alle 20. Adesione arrivata anche da parte del Ministero dell’Ambiente e da Comuni italiani come Milano e Bologna, oltre che dal Parco Archeologico di Pompei.

