Anche Edison aderisce alla ventesima edizione di ‘M’illumino di meno‘, la campagna di sensibilizzazione sui consumi energetici, ideata dalla trasmissione ‘Caterpillar’ di Rai Radio 2 in occasione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. Per questo oggi, venerdì 16 febbraio, le luci esterne dello storico Palazzo Edison in Foro Buonaparte a Milano, verranno simbolicamente spente dal tramonto fino all’alba. Un piccolo gesto che – evidenzia l’azienda – invita a riflettere sull’uso consapevole e responsabile dell’energia e sulle scelte che possono contribuire a migliorare l’impatto sulla Terra. Per l’occasione, inoltre, Edison ha ospitato presso la centrale idroelettrica Bertini sul fiume Adda, tra le più antiche mai realizzate in Europa a fine ‘800, un concerto di musica interamente alimentato con l’energia dell’acqua.

