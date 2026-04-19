Sparatoria in Iowa, feriti tre studenti universitari

Tre studenti sono rimasti feriti in una sparatoria scoppiata durante una rissa vicino al campus dell’Università dell’Iowa, negli Stati Uniti. Non è chiaro quante persone siano rimaste ferite in totale. La polizia è intervenuta per sedare una rissa di grandi proporzioni nel centro di Iowa City, vicino a una zona pedonale piena di bar e ristoranti, quando hanno sentito degli spari.

I video condivisi sui social mostrano diverse risse davanti all’area all’aperto di un bar, seguite da una folla spaventata in fuga. La rettrice dell’università Barbara Wilson ha reso noto che tre studenti sono rimasti feriti e che è disponibile un sostegno per la comunità del campus.

A message to our community: pic.twitter.com/4kRblvzwWg — University of Iowa (@uiowa) April 19, 2026

“Mentre attendiamo ulteriori informazioni, il mio pensiero va a questi studenti e alle loro famiglie, ai loro amici e a tutte le persone che tengono a loro. Li tengo vicini nei miei pensieri, insieme a tutti i membri della nostra comunità che in questo momento stanno soffrendo o si sentono sconvolti”, ha affermato Wilson in una dichiarazione.

Il messaggio della governatrice Reynolds: “Violenza insensata”

“Questo atto di violenza insensato ha devastato la comunità universitaria e il nostro Stato”, ha detto la governatrice dell’Iowa Kim Reynolds, che ha offerto l’assistenza dello Stato per le indagini. L’università, che conta circa 31.000 studenti, ha emesso diversi avvisi, consigliando di stare lontani dalla zona.

Kevin’s and my prayers this morning are with the victims of the shooting in Iowa City and their families. This senseless act of violence has devastated the university community and our state. I have spoken with University of Iowa President Barbara Wilson and Board of Regents… — Gov. Kim Reynolds (@IAGovernor) April 19, 2026

“Sebbene le indagini siano nelle fasi iniziali, non ci sono indicazioni che gli studenti universitari fossero le vittime designate”, recitava uno dei messaggi di allerta.