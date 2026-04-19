Chieti, 20enne trovato morto in un garage: ipotesi omicidio

Il corpo senza vita di un 20enne, Andrea Sciorilli, è stato rinvenuto in un garage di una palazzina sulla circonvallazione Histoniense a Vasto (Chieti). Le indagini sono coordinate dalle sostitute procuratrici Silvia Di Nunzio e Miriam Manfrin. Secondo fonti investigative potrebbe trattarsi di omicidio. Il corpo del giovane presenterebbe ferite d’arma da taglio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli agenti della polizia locale e i sanitari del servizio 118. Sono in corso i primi rilievi. Sul caso operano il tenente colonnello Mario Giacona, comandante della Compagnia di Vasto, insieme ai carabinieri del Reparto operativo di Chieti e alle pattuglie del Commissariato e della polizia locale.

Il corpo trovato dai genitori del ragazzo

A rinvenire il corpo, riverso a terra in una zona appartata dei box della palazzina dove la famiglia risiede, sono stati i suoi genitori. L’incarico per la ricognizione cadaverica è stato affidato all’anatomopatologo Pietro Falco, responsabile della medicina legale dell’Asl 2 che sta procedendo a un esame esterno della salma. Gli investigatori dell’Arma dei carabinieri stanno setacciando l’area dei garage alla ricerca dell’arma del delitto, mentre sono in corso le acquisizioni dei filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. Gli agenti della polizia locale hanno presidiato l’ingresso del parcheggio condominiale per facilitare le operazioni dei militari e del medico legale, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Il sindaco di Vasto: “Confido nelle autorità per la verità sull’omicidio di Sciorilli”

“Con profondo dolore mi stringo insieme a tutta la comunità alla famiglia del giovane tragicamente scomparso“, ha dichiarato il sindaco di Vasto, Francesco Menna. “È una notizia che sconvolge e colpisce tutti noi. Confido nel lavoro delle autorità preposte, che sono certo riusciranno a far emergere la verità“. La madre del ragazzo è stata dipendente comunale a Vasto.