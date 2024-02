Il vicepresidente in Aula dei deputati: "Siamo vicini ai soccorritori e a tutta la comunità"

Il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè ha commentato quanto accaduto in un cantiere a Firenze, dove almeno tre operai sono morti . “Seguiamo tutti ciò che sta accadendo in questi minuti, in queste ore a Firenze. I soccorritori stanno ancora cercando sotto le macerie di tirare fuori, assistere, soccorrere gli altri operai. È una tragedia e come tale la affrontiamo, non sapendo peraltro ancora i contorni precisi. Ma già adesso il solo fatto che ci siano vittime da piangere porta a essere una tragedia”, ha affermato Mulè. “La Presidenza è accanto ai soccorritori, che in questi momenti stanno dando tutto quello che possono fare per aiutare chi è sotto le macerie. Siamo vicini a chi soffre, a coloro che sono ricoverati, siamo umanamente e intimamente solidali con i familiari delle persone di cui è stato accertato il decesso. Ma siamo vicini a tutta la comunità di Firenze che in questo momento si trova ad avere a che fare con questa nuova ennesima tragedia sul lavoro, sulla quale quest’Aula ha già avuto modo, in maniera significativa, di sottolineare la non accettazione per un Paese qual è l’Italia. In questo momento le preghiere, per chi crede, e la solidarietà è a chi soffre e a chi sta cercando di alleviare quelle sofferenze”, ha aggiunto.

