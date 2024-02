Il provvedimento del questore

Il questore di Palermo ha sospeso per 60 giorni la licenza per trattenimenti danzanti e la Scia per somministrazione di alimenti e bevande di una nota discoteca cittadina. Il provvedimento adottato, istruito dalla Divisione di Polizia amministrativa e sociale della Questura di Palermo, scaturisce da un episodio di violenza sfociato nell’omicidio di un giovane e sulla cui dinamica ha indagato personale della Squadra Mobile di Palermo. La notte dello scorso 21 dicembre si è verificata una lite iniziata all’interno della discoteca e proseguita all’esterno della stessa, nel corso della quale un giovane è stato ferito da colpi di arma da fuoco e trasportato in ospedale, dove ne è stato dichiarato il decesso. La circostanza si è verificata senza che gli addetti alla sicurezza in servizio quella sera ponessero in essere condotte atte ad impedire il degenerare della lite, intervenissero successivamente per prestare assistenza alla giovane vittima o si attivassero per dare immediata notizia dell’accaduto alle forze dell’ordine. Nel recente passato, inoltre, la discoteca in questione è stata oggetto di un analogo provvedimento in relazione ad un episodio di aggressione subita da due giovani avventori all’interno dell’attività stessa, nel corso della quale uno di essi era stato ricoverato in ospedale con una prognosi di trenta giorni.Il questore di Palermo, allo scopo di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini ed innalzare il livello di prevenzione dell’illegalità e delle situazioni di pericolo, ha adottato il provvedimento di sospensione della licenza della discoteca disponendone la temporanea chiusura per la durata di 60 giorni, a far data dal 13 febbraio.

