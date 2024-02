L'azione degli attivisti contro le politiche climatiche del governo

Sabbia e fieno all’ingresso della Cassa Depositi e Prestiti a Torino e letame all’ingresso di Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia, a Milano: sono le due azioni di Extinction Rebellion di mercoledì, nel giorno di San Valentino, per contestare le politiche climatiche del governo italiano. Sugli striscioni si legge: “Governo e clima: amore tossico“. Nel giorno di San Valentino, “viene l’ipocrisia del Governo e delle Regioni su crisi climatica e distruzione degli ecosistemi, ‘un amore dichiarato ma mai veramente vissuto'”, spiegano gli ambientalisti in una nota. Una metafora, nel giorno di San Valentino, per sottolineare “l’ipocrisia di chi governa la politica e la finanza, sia a livello nazionale che regionale”.

