Fermati un 36enne e un 25enne. L'aggressione è avvenuta il 4 febbraio scorso

Identificati, rintracciati e arrestati dalla Polizia di Stato di Terni i due cittadini tunisini accusati di aver accoltellato un loro connazionale, lo scorso 4 febbraio. Denunciata anche la moglie di uno di loro.

Quella sera un 19enne era stato gravemente ferito al braccio sinistro, riportando lesioni per fratture multiple, fratture esposte e semi amputazione della mano sinistra. Il ragazzo, soccorso in strada, in seguito era stato portato dal 118 in ospedale mentre la pattuglia della Squadra Volante, seguendo le tracce di sangue lasciate sull’asfalto, era riuscita a individuare l’appartamento da dove era fuggito.

Gli investigatori della Squadra Mobile, coordinati dalla Procura della Repubblica di Terni, hanno individuato due uomini che sarebbero i sospetti responsabili dell’aggressione: un 36enne, titolare di un permesso di validità per asilo politico scaduto, e un 25enne con precedenti per spaccio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata