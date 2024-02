Antonino e Vincenzo Luppino avrebbero contribuito al mantenimento delle funzioni di vertice del capo mafia castelvetranese

I Carabinieri del Ros e del Comando Provinciale Carabinieri di Trapani e i poliziotti del Servizio Centrale Operativo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip presso il Tribunale di Palermo, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, a carico dei fratelli Antonino e Vincenzo Luppino, entrambi indagati per favoreggiamento e procurata inosservanza di pena aggravati dall’essere stati commessi al fine di avvantaggiare l’associazione mafiosa denominata Cosa Nostra. Si tratta dei figli di Giovanni Salvatore Luppino, accusato di essere l’autista del boss Matteo Messina Denaro, morto il 25 settembre scorso. Secondo gli investigatori, i due fratelli, unitamente al padre (attualmente detenuto e sottoposto al giudizio abbreviato innanzi il Gup di Palermo) avrebbero contribuito al mantenimento delle funzioni di vertice del capo mafia castelvetranese, fornendogli prolungata e variegata assistenza durante la latitanza e partecipando al riservato sistema di comunicazioni attivato in suo favore.

Gli accertamenti svolti dal Ros dei Carabinieri, dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani e dal Sco della Polizia di Stato – corroborati dall’analisi di tabulati telefonici e traffici di celle, dalla visione di immagini di videosorveglianza e dalle evidenze scientifiche genetiche e papillari – hanno consentito di acquisire gravi indizi in merito alle diversificate attività illecite svolte dai fratelli Luppino al fine di “proteggere” la latitanza del capo mafia trapanese. Sono attualmente in corso delle perquisizioni nella provincia di Trapani, con il supporto di personale dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Sicilia” dell’Arma dei Carabinieri e dei Reparti Prevenzione Crimine della Polizia di Stato.

I figli di Luppino al servizio del boss, lo aiutarono a traslocare

Hanno aiutato il boss a traslocare e facevano da staffetta per garantire la sicurezza degli spostamenti del boss durante la sua trentennale latitanza. I carabinieri del Ros hanno arrestato questa notte Antonio e Vincenzo Luppino, i figli di Giovanni Luppino arrestato il 16 gennaio 2023 insieme a Messina denaro mentre lo accompagnava alla clinica La Maddalena di Palermo. I figli sono accusati di favoreggiamento e procurata inosservanza di pena aggravati dall’aver favorito Cosa nostra. L’arresto è scattato dopo la firma dell’ordinanza di custodia cautelare del gip di Palermo su richiesta del procuratore di Palermo Maurizio de Lucia, dall’aggiunto Paolo Guido e dai pm Gianluca De Leo e Piero Padova.Secondo l’accusa la famiglia Luppino, al pari dei Bonafede, erano a disposizione del boss ed erano parte integrante della sua rete di fiancheggiatori nella provincia di Trapani. Secondo l’accusa avrebbero fornito a Messina Denaro “un aiuto prezioso” dal 2018 fino all’arresto del boss, per muoversi e spostarsi nel territorio in cui il capo negli ultimi periodi ha vissuto. I due fratelli vivevano a pochi passi dall’ultimo covo dell’ex primula rossa. Antonino Luppino conosceva i numeri di telefono di Messina Denaro, mentre il fratello Vincenzo ha anche accudito il padrino dopo l’operazione per il cancro subita alla clinica La Maddalena dove il ricercato era in cura per un cancro.

Dai figli dell’autista arrestati ‘prezioso’ aiuto all’ex boss

Nei mesi immediatamente precedenti la cattura di Matteo Messina Denaro, avvenuta il 16 gennaio 2023, Giovanni Luppino aveva chiesto soldi agli imprenditori della zona di Campobello di Mazara, in provincia di Trapani, per “contribuire al finanziamento della latitanza” dell’ex boss di cosa nostra. È quanto emerge dall’ordinanza del gip del tribunale di Palermo che oggi ha disposto l’arresto dei figli dell’autista dell’ex primula rossa della mafia, Antonino e Vincenzo Luppino, figli dell’uomo ritenuto dagli investigatori l’autista di Messina Denaro. La richiesta di soldi veniva fatta anche “minacciosamente”. Nell’ambito delle indagini, è emerso “l’affidabilissimo compito di ausilio al proprio padre svolto dai figli Antonino e Vincenzo Luppino” che, in diversi momenti della latitanza di Messina Denaro “fornivano un prezioso aiuto al capo mafia per muoversi e spostarsi sul territorio” e “di svolgere una funzione essenziale per l’intera associazione mafiosa”.

