L'incidente è avvenuto sulla strada statale 107 in contrada Malavicina. Le cause sono ancora in corso di accertamento

È di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto poco prima dell’una sulla strada statale 107 in contrada Malavicina, a Cosenza. Due auto, una Fiat Idea e una Jeep Rengade si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento. I vigili del fuoco del Comando di Cosenza e del distaccamento di Rende sono intervenuti e hanno provveduto al recupero del corpo della vittima, di giovane età che era a bordo della Fiat Idea – di cui, però, ancora non sono state rese note le generalità – e hanno messo in sicurezza la strada. I due feriti affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e il successivo trasferimento in ospedale. Sul posto carabinieri di Rende e Spezzano e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. La SS107 nel tratto interessato dall’incidente è rimasto chiuso al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.

