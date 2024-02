L'azienda dolciaria: "Determinati a dimostrare di aver operato correttamente"

Balocco comunica che “ha impugnato il provvedimento reso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust, ndr) in relazione all’iniziativa Pandoro Pink Christmas“, il dolce griffato Chiara Ferragni per il quale l’azienda è stata multata 420mila euro per pubblicità ingannevole con riferimento alla presunta mancata beneficenza all’ospedale Regina Margherita di Torino. Una vicenda sulla quale è stato anche aperto un fascicolo d’indagine per truffa aggravata, nel quale tra gli indagati ci sono sia Ferragni che Alessandra Balocco, l’amministratrice delegata dell’azienda dolciaria. In una nota, Balocco scrive di aver impugnato il provvedimento “in quanto ritenuto ingiusto“, e aggiunge: “La società è determinata a dimostrare anche dinanzi al Tar del Lazio di avere operato correttamente e confida nel fatto che il provvedimento verrà annullato”.

