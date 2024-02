La protesta a palazzo Nuovo, sede storica delle facoltà umanistiche

Protesta degli studenti di palazzo Nuovo a Torino, sede storica delle facoltà umanistiche. “Siamo qui per uno sciopero studentesco contro le molestie che ci sono state all’interno dell’Università, frutto di un modello universitario marcio “, spiega Erica di “Cambiare Rotta” che ritiene insufficiente la sospensione dal servizio applicata al professore di Filosofia accusato di molestie nei confronti di due studentesse. “Al rettore chiederei – aggiunge – una misura molto più forte rispetto alla sanzione applicata al professore in causa”. “Oggi bloccheremo le lezioni e passeremo nelle Aule per informare gli altri studenti sullo sciopero in corso e speriamo che in tanti aderiscano”, ha sottolineato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata