L'assassino cercò sul web "quanto veleno per uccidere" 5 mesi prima

Da circa due ore Alessandro Impagnatiello non alza lo sguardo e si tiene le faccia fra le mani mentre ascolta le testimonianze dei carabinieri che hanno indagato sull’omicidio della sua compagna Giulia Tramontano, uccisa il 27 maggio 2023 con 37 coltellate nella loro abitazione di via Novella a Senago, in provincia di Milano, davanti alla Corte d’Assise di Milano. Da qualche minuto ha iniziato a testimoniare il comandante della stazione Carabinieri di Senago, che il 28 maggio alle 19 – circa 24 ore dopo l’omicidio – ha raccolto la denuncia per persona scomparsa presentata in caserma da Impagnatiello. Nel corso dell’udienza è stata mostrata per qualche istante la fotografia del corpo bruciato di Tramontano, trovato la notte fra il 31 maggio e l’1 giugno abbandonato in un anfratto dietro a una fila di box a cielo aperto in via Monte Rosa. In quel momento l’ex barman, imputato di omicidio volontario premeditato e pluriaggravato, ha abbassato lo sguardo e non lo ha più rialzato.

Impagnatiello cercò ‘quanto veleno per uccidere’ 5 mesi prima

Alessandro Impagnatiello ha visitato una pagina web dal titolo ”quanto veleno per topi è necessario per uccidere una persona” il 7 gennaio 2023, cinque mesi prima di uccidere la Tramontano. E’ quanto emerso questa mattina nell’aula della Corte d’assise di Milano dove si sta celebrando il processo all’ex barman per l’omicidio volontario pluriaggravato della 29enne, originaria della Campania. Il maresciallo Pasquale Afeltra del Nucleo investigativo dei carabinieri di Milano – squadra omicidi, rispondendo alle domande della pm Alessia Menegazzo, ha ricostruito le varie ricerche sul web effettuate da Impagnatiello con riferimenti a topicida o veleno per topi, come emerso dalle copie forensi dei suoi dispositivi informatici. A dicembre 2022, gennaio e maggio 2023 dal suo smartphone ha effettuato rispettivamente le ricerche ‘veleno per topi incinta’, ‘veleno per topi in gravidanza’, ‘veleno per topi uomo’

